New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den Abschuss eines UN-Hubschraubers durch die südsudanesische Armee "entschieden verurteilt". Der Helikopter sei klar als UN-Maschine gekennzeichnet gewesen, erklärte Ban am Freitag (Ortszeit) in New York. Er forderte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Bei dem Abschuss des Hubschraubers vom Typ MI-8 waren am Freitag vier russische Besatzungsmitglieder gestorben. Die südsudanesische Armee sprach von einem Irrtum, der Hubschrauber sei von einer Artilleriestellung für "eine feindliche Maschine" gehalten worden.

