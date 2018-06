Honolulu (AFP) US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle haben die Bürger ihres Landes vor den anstehenden Weihnachtstagen zu Solidarität mit den US-Soldaten aufgefordert. "Lasst uns für unsere Truppen beten - insbesondere jene in Afghanistan", sagte der Staatschef am Samstag in der im Radio und über das Internet übertragenen Ansprache. Die Soldaten würden ihr Leben riskieren, um die von den Bürgern geschätzten Freiheiten zu verteidigen. Die First Lady fügte hinzu, dass auch die Familien von Angehörigen der Streitkräfte dem Land dienten.

