Kabul (AFP) Ein Großbrand hat auf einem Markt in der afghanischen Hauptstadt Kabul hunderte Geschäfte zerstört. Menschen wurden durch das Feuer jedoch nicht verletzt, wie die Feuerwehr Kabuls mitteilte. Um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, rückten auch Feuerbekämpfungsgruppen der NATO-Truppen und der afghanischen Armee an. Grund für das Feuer war ein Kurzschluss, wie es aus Kreisen der Feuerwehr hieß. In den etwa 500 Geschäften auf dem Markt in der Innenstadt wurde Kleidung verkauft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.