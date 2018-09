Würzburg (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Der frühere Serienmeister unterlag am Sonntag bei den s.Oliver Baskets Würzburg mit 65:75 (34:29) und kassierte nach dem 81:89 am Freitag gegen Ex-Champion EWE Baskets Oldenburg bereits die zweite Niederlage nacheinander.

Aufseiten der Berliner konnte Topscorer Deon Thompson die Pleite der Gäste trotz 22 Punkten nicht verhindern. Für die Bonner war Alex King in einer umkämpften Partie mit 16 Zählern der erfolgreichste Werfer. Mit 20:8 Punkten liegen die Berliner in der Tabelle vier Punkte hinter Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg (24:4) auf dem dritten Rang.

Die Walter Tigers Tübingen besiegten die abstiegsbedrohten Frankfurt Skyliners und 87:75 (44:44) und kletterten auf den elften Rang.