München (AFP) Angesichts der Koalitionsspekulationen vor der Bundestagswahl im Herbst 2013 hat Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) seine Partei vor einem Regierungsbündnis mit SPD und Grünen gewarnt. "Die Ampel ist nicht erstrebenswert", sagte der FDP-Politiker in einem am Sonntag vorab veröffentlichtem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Focus". Dort wo eine solche Koalition wie in Bremen und Brandenburg installiert worden sei, "landete die FDP in der außerparlamentarischen Opposition", sagte Niebel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.