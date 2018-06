Berlin (dpa) - Das Weihnachtsgeschäft hat in der letzten Woche vor Heiligabend deutlich an Schwung gewonnen. Es sei die beste Woche im diesjährigen Weihnachtsgeschäft gewesen, berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag.

Vor allem in den Innenstädten und Stadtteilzentren habe die Kundenfrequenz nach den besucherschwachen Vorwochen spürbar zugenommen. Der Branchenverband rechnet noch mit zahlreichen Last-Minute-Geschenkekäufern am Heiligabend. An diesem Montag haben die Geschäfte bis 14.00 Uhr geöffnet. Der Lebensmitteleinzelhandel sei auf einen großen Kundenansturm vorbereitet.