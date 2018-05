Düsseldorf (dpa) - Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz arbeitet nach eigenen Angaben an einem Aussteiger- und Präventionsprogramm für radikal-islamische Salafisten. Ziel soll es sein, für den Salafismus anfällige Menschen schon anzusprechen, «bevor sie in der extremistischen Szene eingebunden sind», sagte NRW-Verfassungsschutzchef Burkhard Freier der «Welt am Sonntag». Telefonhotlines für ausstiegswillige Salafisten und Angehörige waren deutschlandweit bisher ohne große Resonanz geblieben.

