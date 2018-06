Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 feiert im neuen Jahr ein Wiedersehen mit Raúl. Im Rahmen des Trainingslagers in Doha absolvieren die Gelsenkirchener am 6. Januar ein Testspiel gegen Katars Rekordmeister Al-Sadd Sports Club, zu dem der Spanier im Sommer dieses Jahres gewechselt war.

Schalke wird sich vom 3. bis zum 11. Januar am Persischen Golf auf die Rückrunde einstimmen. Zwei Tage nach dem Duell mit Al-Sadd und Raúl treten die Königsblauen gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München an. Beide Spiele finden im Jassim-Bin-Hamad-Stadion in Doha statt.