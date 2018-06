London (AFP) Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest hat die britische Königin Elizabeth II. wegen einer leichten Erkältung nicht am Sonntagsgottesdienst teilgenommen. Die Queen erhole sich von einer Erkältung, die "dem Ende entgegen" gehe, teilte der Königshof am Sonntag auf dem Landsitz Sandringham im Osten Englands mit. Es sei davon auszugehen, dass die 86-Jährige an den Weihnachtstagen das "übliche" Programm absolvieren werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.