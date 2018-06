Kabul (dpa) - Vertreter der Taliban haben sich auf einer Konferenz in Paris für eine Teilung der Macht in Afghanistan ausgesprochen. Sie versprachen Toleranz, pochten aber auf eine neue Verfassung nach islamischen Prinzipien. Zwei ranghohe Taliban, afghanische Parlamentarier und Oppositionelle waren am Donnerstag und Freitag in Paris erstmals auf einer Konferenz zusammengetroffen. In einer am Wochenende verbreiteten Mitteilung erklärten sich die Taliban bereit, in einer Regierung mitzuwirken, die alle Afghanen vertrete.

