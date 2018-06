Köln (dpa) - Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in der Wohnung seiner Mutter in Köln umgebracht worden. Tatverdächtig ist der 23 Jahre alte Lebensgefährte der 20-Jährigen. Er soll der kleinen Lea-Sophie am vergangenen Dienstag auf brutale Weise massive Kopfverletzungen zugefügt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Kind sei nach bisherigem Kenntnisstand allerdings erst einen oder zwei Tage danach infolge der Verletzungen gestorben. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Mordes gegen den 23-Jährigen.

