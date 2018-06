Berlin (dpa) - Die Popsängerin Sarah Connor steigt laut einem Bericht der «Bild am Sonntag» aus der Castingshow «X-Factor» des Senders Vox aus. So schwer ihr die Entscheidung auch gefallen sei, jetzt auszusteigen, so erleichtert sei sie dennoch, sagte die 32 Jahre alte Sängerin der Zeitung. 2013 stehe ihre Musik wieder an erster Stelle. Sie selbst würde auch der Sendung «X-Factor» eine Pause empfehlen. Es gebe derzeit eine Übersättigung an Castingshows, sagte die Wahl-Berlinerin.

