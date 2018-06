Stockholm (AFP) Der genaue Termin für die nächste Hochzeit in Schwedens Königshaus steht. Prinzessin Madeleine werde den US-Geschäftsmann Chris O'Neill am 8. Juni in der Kapelle des königlichen Palastes in der schwedischen Hauptstadt heiraten, teilte der Hof am Sonntag in Stockholm mit. Die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia hatte im Oktober ihre Verlobung mit dem 38-Jährigen bekanntgegeben und die Hochzeit für den nächsten Sommer angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.