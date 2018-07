Beirut (AFP) Bei einem Anschlag in Syrien sind am Sonntag nach Angaben einer oppositionsnahen Organisation dutzende Zivilisten getötet worden. Die Menschen seien in Halfaja in der Provinz Hama von Jagdbombern der Luftwaffe angegriffen worden, teilte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Laut Rebellen standen sie vor einer Bäckerei Schlange.

