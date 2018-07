Damaskus (AFP) Die syrische Luftwaffe hat nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London bei einem Luftangriff auf eine wartende Menge vor einer Bäckerei im Zentrum des Landes am Sonntag mehr als 60 Menschen getötet. Nach dem Angriff auf den Ort Halfaja in der Provinz Hama sprach die Beobachtungsstelle am Abend von mindestens 50 Verletzten. Das Rebellennetzwerk Lokale Koordinierungskomitees (LCC) verurteilte das "Massaker".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.