Offenbach (dpa) - Weihnachten im T-Shirt oder aber im dicken Wintermantel - je nachdem, wo man sich in Deutschland aufhält. Im Süden fühlt sich Heiligabend 2012 nach Frühling an, im Nordosten wird es kalt. In Süddeutschland werde es außergewöhnlich mild, dort könne es bis zu 18 Grad warm werden, sagte Meteorologe Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst. Bei Föhn könnten örtlich bis zu 20 Grad erreicht werden. Im Nordosten bleibe es mit bis zu fünf Grad winterlich. Am Morgen könne es dort auch noch glatt sein.

