Berlin (dpa) - An Heiligabend wird es in diesem Jahr in weiten Teilen Deutschlands rekordverdächtig warm. In Bayern, wo der Schnee zum Fest sonst am sichersten ist, könnte es der wärmste Heiligabend werden, den es je gab - mit bis zu 20 Grad. Im Nordosten bleibe es dagegen mit bis zu fünf Grad winterlich und morgens auch glatt, so der Deutschen Wetterdienst. Im Norden und Osten führten heute zum Teil spiegelglatte Straßen zu hunderten Unfällen. Allein Schleswig-Holstein und Hamburg krachte es mehr als 100 mal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.