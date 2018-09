Innichen (Italien) (SID) - Daniel Bohnacker (Gerhausen) ist beim Weltcup der Ski-Crosser im italienischen Innichen knapp am ersten Saisonsieg vorbeigefahren. Der 22-Jährige musste sich am Sonntag im Finale nur dem Schweizer Alex Fiva geschlagen geben. Seinen bislang einzigen Weltcuperfolg hat Bohnacker im Januar 2011 in Alpe d'Huez/Frankreich gefeiert. Thomas Fischer (Ruhpolding) belegte Rang elf, Simon Stickl (Bad Wiessee) fuhr auf Platz 13.

Beste Deutsche bei den Frauen wurde Christina Manhard (Pfronten) als Achte, Julia Eichinger (Neureichenau) beendete den Wettkampf als Neunte. Den Sieg sicherte sich Kelsey Serwa aus Kanada.