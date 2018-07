San Antonio (dpa) - Dirk Nowitzki hat überraschend sein Saisondebüt in der NBA gegeben. Neun Wochen nach seiner Knie-Arthroskopie stand der deutsche Basketball-Superstar bei der deprimierenden 91:129-Pleite seiner Dallas Mavericks bei den San Antonio Spurs 20 Minuten auf dem Feld.

Nowitzki kam auf acht Punkte und war von der Leistung seines Teams ernüchtert. «Als Team haben wir noch einen langen Weg vor uns. In der Abwehr sind wir offensichtlich nicht sehr gut, in der Offensive treffen wir die falschen Entscheidungen», sagte der 34-Jährige. Nowitzki hatte am Mittwoch erstmals wieder mit dem Team trainiert. Eigentlich war mit seinem Comeback erst nach den Weihnachtsfeiertagen gerechnet worden. Der gebürtige Würzburger kam in Phoenix auf acht Punkte und spielte 20 Minuten. «Es ging besser als ich dachte. Ich habe mich gut gefühlt», sagte er.

Doch auch sein Comeback konnte die Mavericks nicht beflügeln. Es war die dritte Dallas-Niederlage in Serie und die sechste in den vergangenen sieben Spielen. Mit 16 Niederlagen aus 28 Spielen liegt Dallas nur auf Platz zwölf der Western Conference und ist in dieser Form von den Playoffs weit entfernt. Nowitzkis deutscher Nationalmannschaftskollege Chris Kaman kam auf zehn Punkte.

NBA-Team der Stunde bleiben die Los Angeles Clippers. Durch das 103:77 gegen die Phoenix Suns kamen die Clippers zum 13. Sieg in Serie. Es war zudem der erste Clippers-Erfolg in Phoenix seit 2007.

