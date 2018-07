Berlin (dpa) - Last-Minute-Käufer haben an Heiligabend die Kassen im deutschen Einzelhandel klingeln lassen. Viele Kunden hätten ihre Geschenke kurz vor dem Fest gekauft, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Kai Falk. Auch Lebensmittel standen hoch im Kurs. Darüber hinaus seien Haushaltsgeräte begehrt gewesen, aber auch Schmuck, Uhren und Parfüm. Schon vor dem vierten Advent hatte das Geschäft an Fahrt gewonnen. Der vergangene Samstag sei der umsatzstärkste Tag in der Zeit des Weihnachtsgeschäftes gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.