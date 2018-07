Köln (SID) - Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld traut seinen früheren Klubs Bayern München und Borussia Dortmund den Sieg in der Champions League zu. "Bei Schalke sehe ich nicht die notwendige Konstanz", sagte der 63-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Vieles hänge jedoch von der Auslosung ab: "Fakt ist aber: Die deutsche Liga ist so stark wie noch nie."

Der FC Bayern ist für Hitzfeld die mit Abstand stärkste deutsche Mannschaft: "Es gibt in Europa keinen Kader, der in der Breite so stark ist wie der von Bayern München." Auch auf den BVB hält Hitzfeld große Stücke: "In dem Verein steckt wieder eine Menge Kraft. Die heutige Dortmunder Mannschaft hat das Potenzial noch besser zu werden als das Team aus dem Jahre 1997. Die Bestätigung wäre der Gewinn der Champions League."

Dass er selbst noch einmal als Vereinstrainer in die Bundesliga zurückkehrt, hält Hitzfeld für nahezu ausgeschlossen: "Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe ja noch bis 2014 Vertrag bei der Schweiz und möchte die WM in Brasilien erleben. Das ist das große Ziel - und nicht das Alltagsgeschäft als Vereinscoach."