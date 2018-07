Karlsruhe (dpa) - Weihnachtstauwetter und Regenfälle haben die Flüsse im Süden und Westen Deutschlands anschwellen lassen. Der Oberrhein ist wegen Hochwassers auf einer Länge von rund 60 Kilometern gesperrt. Auch die Pegelstände an der Mosel und anderen Flüssen in Rheinland-Pfalz stiegen. Köln und Düsseldorf bereiten sich auf Hochwasser vor. Beide Städte melden weiter steigende Pegelstände. Schiffe dürfen nur noch langsam und in Flussmitte fahren. Hochwasserschützer sehen aber noch keine Gefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.