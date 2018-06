Frankfurt/Main (dpa) - Auf dem Immobilienmarkt sind die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser das zweite Jahr in Folge gestiegen. Immer mehr Menschen setzen angesichts von Finanzkrise und historisch niedrigen Zinsen aufs Eigenheim. Das ist das Ergebnis einer Studie der Feri EuroRating Services. Ein Ende des Runs ist nicht in Sicht. Der Studie zufolge werden die Preise für Wohneigentum noch bis mindestens 2015 steigen. Eigentumswohnungen in Hamburg könnten bis dahin fast 16 Prozent teurer werden, in München um die 11 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.