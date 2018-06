Jerusalem (dpa) - Tausende Christen aus aller Welt haben an den traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten im Heiligen Land teilgenommen. In Bethlehem kam eine Prozession an und wurde dort feierlich von christlichen Würdenträgern in Empfang genommen. Die Wagenkolonne mit etwa 40 Fahrzeugen war aus Jerusalems Altstadt in das wenige Kilometer entfernte Bethlehem gefahren. Auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche in Bethlehem feierten gläubige Christen die Ankunft der Prozession.

