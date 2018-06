Jerusalem (dpa) - Tausende Christen aus aller Welt haben sich im Heiligen Land zu den Weihnachtsfeierlichkeiten versammelt. Am Mittag begann die traditionelle Prozession von Jerusalem nach Bethlehem. Im christlichen Viertel der Altstadt läuteten die Kirchenglocken, während sich etwa 40 Fahrzeuge in Richtung Bethlehem in Bewegung setzten. Die Prozession endet am Krippenplatz vor der Geburtskirche. Chöre aus aller Welt werden dort singen. Später feiern die Gläubigen dann die traditionelle Mitternachtsmesse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.