Rabat (AFP) Etwa 200 Mitglieder der aus dem sogenannten Arabischen Frühling hervorgegangenen Bewegung des 20. Februars haben am Sonntag in Marokkos Hauptstadt Rabat für die Freilassung politischer Gefangener demonstriert. "Freiheit und Würde", skandierten die Demonstranten in einem Vorort Rabats und schwenkten Protestbanner. Zahlreiche Polizisten beobachteten die Kundgebung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.