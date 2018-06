Bethlehem (AFP) In Bethlehem sind an Heiligabend tausende Pilger aus aller Welt zur Feier des Weihnachtsfestes zusammengekommen. Die traditionelle Prozession unter Führung des lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Fuad Twal, zog am Mittag zur Geburtskirche. Um Mitternacht (23.00 Uhr MEZ) wollte Twal in der Katherinen-Kirche neben der Bethlehemer Geburtskirche die Christmette feiern. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hatte die Geburtskirche von Bethlehem und einen Teil des Pilgerwegs im Juni auf ihre Liste des Weltkulturerbes genommen.

