Offenbach (dpa) - Am Dienstag zieht von Nordwesten her ein Regengebiet mit zum Teil schauerartigen Niederschlägen südostwärts, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Nachfolgend fallen bei wechselnder bis starker Bewölkung noch einzelne Schauer. Es werden Temperaturmaxima zwischen 8 und 13 Grad erwartet. Es weht mäßiger, zeitweise stark böig auffrischender Wind aus südwestlichen Richtungen und im Bergland sowie an der See können Sturmböen, in exponierten Lagen schwere Sturmböen auftreten, so der DWD. In der Nacht zum Mittwoch regnet es gebietsweise, in den Hochlagen der Alpen fällt Schnee. Mit Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad bleibt es bis ins höhere Bergland frostfrei.