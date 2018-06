Kairo (AFP) Die umstrittene ägyptische Verfassung ist nach offiziellen Angaben mit knapp 64 Prozent angenommen worden. Die Bürger hätten bei dem Referendum mit 64 Prozent mehrheitlich für den Text gestimmt, teilte die Wahlkommission am Dienstagabend in Kairo mit. Direkt im Anschluss an die beiden Abstimmungsrunden am 15. und 22. Dezember hatten die regierenden Islamisten den Sieg bereits für sich reklamiert.

