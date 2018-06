Lissabon (dpa) - Ein Streik der Lokomotivführer in Portugal hat den weihnachtlichen Reiseverkehr beeinträchtigt. Die meisten Fernzüge heute mussten gestrichen werden. Auch die Vorortzüge in den Großräumen von Lissabon und Porto sowie die Straßen- und U-Bahnen in der Hauptstadt wurden bestreikt. Die Gewerkschaften hatten die Eisenbahner zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen, um gegen eine Herabsetzung der Feiertagszuschläge zu protestieren.

