Offenbach (AFP) Weihnachten im Biergarten: Die diesjährigen Feiertage waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der offizielle Allzeitrekord für einen Heiligen Abend wurde mit 18,9 Grad in Freiburg gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte. Die in manchen Berichten zu findende Temperatur von mehr als 20 Grad an Heiligabend in München sei zwar nicht auszuschließen, lasse sich aber nicht von einer amtlichen Wetterstation bestätigen, erklärten die Meteorologen.

