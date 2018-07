London (AFP) Königin Elizabeth II. hat ihre traditionelle Weihnachtsansprache in diesem Jahr erstmals in 3D an ihre Untertanen gerichtet. Der besondere Gruß wurde am Dienstag in Großbritannien und im Commonwealth im Fernsehen gesendet und parallel im Radio übertragen. Wer keine 3D-Technik besaß, sah ein normales Fernsehbild mit der Queen. Ihr Vater George V. hatte vor genau 80 Jahren erstmals eine Weihnachtsansprache im Radio gehalten. Die 86-jährige Monarchin ging am Dienstag in ihrer Botschaft auch auf ihr diesjähriges 60. Thronjubiläum ein und dankte den Briten für ihre begeisterte Teilnahme.

