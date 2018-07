Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. verkündet heute seine traditionelle Weihnachtsbotschaft und erteilt den Segen «Urbi et Orbi». Vor den versammelten Gläubigen auf dem Petersplatz verliest das katholische Kirchenoberhaupt außerdem Weihnachtsgrüße in vielen Sprachen. Nach der Christmette im Petersdom ist dies der Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. Die Christmette feierte Benedikt mit Tausenden Gläubigen im Petersdom. In der festlich geschmückten Basilika rief er die Menschen zur Abkehr von Materialismus und Ich-Bezogenheit auf.

