Peking (dpa) - In China hat die Polizei 89 Kinder aus den Händen eines Kinderhändlerrings gerettet. 355 Verdächtige wurden verhaftet. Nach Angaben der Behörden schlugen die Fahnder bereits ab dem 18. Dezember in neun Provinzen im Süden des Landes zu. Die Polizei versuche nun, die Eltern der Opfer mit Hilfe einer DNA-Datenbank zu finden, meldeten staatliche Medien. Trotz strenger Strafen blüht der Kinderhandel in China. Aufgrund der Ein-Kind-Politik ist vor allem die Nachfrage nach Jungen groß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.