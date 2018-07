Bethlehem (AFP) Vor Pilgern aus aller Welt hat der lateinische Patriarch von Jerusalem, Fuad Twal, in Bethlehem zu besonderen Kraftanstrengungen für den Frieden im Nahen Osten aufgerufen. Er fordere alle "Politiker und Gutwilligen" auf, sich "inmitten des Leidens im Nahen Osten" entschlossen für Frieden und Versöhnung einzusetzen, sagte Twal in der Nacht zum Dienstag in seiner Predigt zur Christmette. "Nur Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen Land" könne für Stabilität in der Region und der Welt sorgen. Twal rief alle Gläubigen auf, auch für Frieden und Freiheit in Syrien, Ägypten, dem Libanon, Irak und Sudan zu beten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.