Berlin (dpa) - Rafael Nadal muss sein für das Wochenende geplantes Comeback verschieben. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt sagte die Teilnahme an einem Showturnier in Abu Dhabi ab. Als Grund gab der Spanier eine Magen-Darm-Infektion und Fieber an. Er sei sehr enttäuscht, schrieb Nadal auf Facebook. Der 26-Jährige hatte wegen einer chronischen Entzündung an der Patellasehne pausiert. Seit seiner überraschenden Zweitrundenniederlage von Wimbledon am 28. Juni hat er kein Spiel mehr auf der ATP-Tour bestritten.

