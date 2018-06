Peking (dpa) - Im Osten Chinas sind elf Kinder bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Provinz Jiangxi. In dem Kleinbus saßen 15 Kinder und ein Lehrer, als er aus noch unbekannter Ursache von der Straße abkam und in einen Teich stürzte. Der Fahrer wurde festgenommen.

