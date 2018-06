Rangun (dpa) - Im Nordosten Birmas sind bei einer missglückten Notlandung eines Flugzeuges zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Dienstag bestätigten, ereignete sich das Unglück etwa drei Kilometer vom Flughafen Heho entfernt.

Eine Maschine der birmanischen Fluglinie Air Bagan mit 71 Menschen an Bord hatte versucht, dort notzulanden. Ein elfjähriges Kind an Bord des Flugzeugs kam dabei ums Leben, am Boden starb ein Motorradfahrer.

Neun Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder erlitten Verletzungen, sagte der stellvertretende Informationsminister U Ye Htut. Unter den Passagieren sollen sich den Informationen zufolge 51 Ausländer befunden haben. Über deren Staatsangehörigkeit gab es zunächst keine Angaben. Der Flughafen Heho, etwa 480 Kilometer nordöstlich von Rangun, liegt in der Nahe des Inle-Sees, einem der beliebtesten Touristenziele in Birma.

Air Bagan