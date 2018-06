Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Jack Klugman ist tot. Wie sein Anwalt Larry Larson am Montag mitteilte, starb der Star der TV-Serie "Quincy" im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Northridge in Los Angeles. Er sei friedlich an der Seite seiner Frau entschlafen.

