Mainz (dpa) - In Rheinland-Pfalz und in Hessen ist das Wasser im Rhein am ersten Weihnachtstag wieder gestiegen. Von Speyer bis nach Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen ist die Schifffahrt eingeschränkt. In Mannheim wurde die Hochwassermeldemarke überschritten, ebenso in Mainz. Der Scheitel der Flut soll sich morgen an Mainz und Bingen vorbei ins Mittelrheintal schieben. Es sei zwar viel Wasser unterwegs, aber nichts Gravierendes, sagte ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums in Mainz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.