Offenbach (dpa) - Am 2. Weihnachtstag ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt und strichweise fällt teils schauerartiger Regen, im höheren Bergland Schnee, im Norden kann es auch kurze Gewitter geben. Es bleibt mild mit Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad im Nordosten und 12 Grad im Südwesten.

Der südwestliche Wind frischt vor allem an der See stürmisch auf, auf den Gipfellagen kann es vereinzelt Orkanböen geben, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

In der Nacht zu Donnerstag ist es meist stark bewölkt bis bedeckt und vor allem im Nordwesten und Süden kann es auch kräftig regnen. Die Luft kühlt sich auf Werte zwischen 8 und 2 Grad, in Alpentälern bis -1 Grad ab.