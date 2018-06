Kairo (dpa) - Ägyptens Präsident Mohammed Mursi will anscheinend im nächsten Monat nach Deutschland kommen. Die Zeitung «Al-Ahram» berichtet, der Besuch sei für den 29. Januar geplant. Mursi wolle um Hilfe beim Aufbau der Wirtschaft bitten und nehme an einer Wirtschaftskonferenz teil. Die Bundesregierung hat den Termin bisher nicht bestätigt. In Ägypten ist die neue Verfassung in Kraft. Das Oberhaus hat die parlamentarischen Befugnisse von Mursi übernommen und darf damit Gesetze beschließen, bis ein neues Parlament gewählt ist. Das soll innerhalb der nächsten zwei Monaten passieren.

