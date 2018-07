Berlin/Bamberg (SID) - Die Basketball-Bundesligisten Brose Baskets Bamberg und Alba Berlin starten nach den Weihnachtsfeiertagen zwar nur als Außenseiter in die Top-16-Runde der Euroleague, wollen in der Königsklasse aber weiter für Aufsehen sorgen. "Wenn der Ball hochgeworfen wird, dann sind auf jeder Seite fünf Spieler auf dem Feld", sagte Berlins Sportdirektor Mithat Demirel vor dem Auftakt in eigener Halle am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid.

Die Aufgabe könnte dabei kaum schwerer sein. Die Madrilenen um den früheren NBA-Star und Ex-Weltmeister Rudy Fernandez führen nicht nur die spanische Liga ohne Niederlage an, auch in der Vorrunde der Euroleague setzten sie sich als Gruppensieger durch. Trotzdem sind die "Albatrosse" vor dem Duell mit dem erfolgreichsten Team der europäischen Basketball-Geschichte vorsichtig optimistisch. "Ich denke, dass es auch im Top 16 keine leichten Siege gegen Alba geben wird", sagte Flügelspieler Nihad Djedovic.

Auch Double-Gewinner Bamberg will sich im ersten Zwischenrundenspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/Sport1+) beim spanischen Vertreter Unicaja Malaga teuer verkaufen. "Das wird ein schweres Spiel für uns, aber ich denke für uns ist es ein Vorteil, dass wir auswärts und als Underdog starten - deshalb freuen wir uns auf die Herausforderung", sagte Meistertrainer Chris Fleming, der betonte: "Malaga hat eine großartige Vorrunde gespielt und sie haben offensichtlich ein sehr tief besetztes, hervorragend gecoachtes Team." In der Vorrunde siegte Malaga zweimal gegen Berlin.

Erstmals haben sich in dieser Saison zwei deutsche Teams für die Zwischenrunde der Euroleague qualifiziert. Zum historischen ersten Duell in der Königsklasse kommt es am 24. Januar in der Hauptstadt.