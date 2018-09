Rangun (AFP) Bei der Notlandung eines Passagierflugzeugs mit mehreren ausländischen Touristen an Bord im Osten Birmas sind zwei Menschen ums Leben gekommen und elf weitere verletzt worden. Die Maschine vom Typ Fokker-100 sei am Dienstag etwa drei paar Kilometer vom Flughafen Heho entfernt notgelandet, teilte die Fluggesellschaft Air Bagan mit. Unter den Verletzten seien vier Ausländer, erklärte das birmanische Informationsministerium. An Bord der Maschine waren den Angaben zufolge insgesamt 65 Passagiere.

