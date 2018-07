Peking (AFP) Die chinesische Polizei hat nach einer Großrazzia gegen Menschenhändlerringe in der südöstlichen Provinz Fujian zwei Funktionäre inhaftiert. Wie staatliche Medien am Mittwoch berichteten, wird einer der beiden Verdächtigen, ein mit Familienplanung befasster Beamter, beschuldigt, am Handel mit vier Babys beteiligt gewesen zu sein. Der andere Verdächtige kaufte demnach zusammen mit seiner Frau, mit der er bereits einen zehnjährigen Sohn hat, ein männliches Baby.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.