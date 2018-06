Kairo (AFP) Nach der Billigung der neuen ägyptischen Verfassung hat Präsident Mohammed Mursi eine Regierungsumbildung angekündigt, um auf die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes zu reagieren. Er werde nun alle seine Anstrengungen auf die ägyptische Wirtschaft konzentrieren, "die sich enormen Herausforderungen gegenübersieht, aber auch große Wachstumschancen hat" sagte Mursi am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Er befinde sich zu der dafür nötigen Regierungsumbildung bereits in Gesprächen mit Regierungschef Hischam Kandil.

