Berlin (AFP) 98 Prozent aller Deutschen werden an Silvester Neujahrsgrüße versenden. Am beliebtesten sind mit weitem Abstand Telefonanrufe, gefolgt von SMS, wie der Branchenverband BITKOM am Mittwoch in Berlin mitteilte. In einer aktuellen Umfrage gaben über zwei Drittel der Befragten (70 Prozent) an, Grüße zum neuen Jahr per Telefon zu übermitteln. 36 Prozent schicken eine SMS, 31 Prozent wollen Briefe oder Postkarten schreiben. 30 Prozent der Befragten wollen zudem Emails versenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.