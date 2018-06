Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) hat dafür geworben, Entwicklungszusammenarbeit auch in Zeiten knapper Kassen als wichtiges Instrument gegen Extremismus zu unterstützen. "Gerade in der Nahost-Region zeigt sich wieder ganz deutlich: Entwicklungskooperation und die Schaffung von Perspektiven für die Menschen sind das schärfste Schwert gegen Extremismus", sagte Niebel in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Je weniger Perspektiven die Menschen haben, je trostloser ihre Situation wird, desto größer ist der Nährboden für Terroristen und Extremisten."

