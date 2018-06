Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) hat einen Baustopp des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 abgelehnt. Trotz weiterer Kosten in Höhe von rund einer Milliarde Euro würden "alle Projektpartner zu diesem Vorhaben stehen". Nun müssten das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart, der regionale Wirtschaftsverband und die Bahn über die Mehrkosten sprechen. "So steht es in den Verträgen", sagte Ramsauer der Tageszeitung "Welt" (Donnerstagsausgabe).

