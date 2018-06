Berlin (AFP) Die Union kann entspannt ins Wahljahr 2013 blicken. Im aktuellen Wahltrend des Magazins "Stern" und des Senders RTL verbesserten sich CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche um drei Punkte auf 41 Prozent. Es ist in dieser Forsa-Erhebung der höchste Wert für die Union seit Anfang März 2006, also seit fast sieben Jahren. Wenig Grund zur Freude hat zum Jahreswechsel demnach die FDP: Sie fällt in der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage um einen Punkt auf vier Prozent zurück und muss weiter um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen.

